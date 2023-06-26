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ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:31 ص
ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل تفاصيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات
كتب ـ محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
 
- منع دخول مقدرى الدرجات المكلفين بتصحيح الأسئلة المقالية بالتليفونات المحمولة، مع تحويل من يخل بضوابط التصحيح للتحقيق.
 
- تحذير مقدرى الدرجات من تصوير أوراق إجابات لطلاب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
- أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 من المقدرين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين.
 
- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى المادة.
 
- إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم.
 
- التأكد من سلامة التصحيح والدقة لحصول كل طالب على حقه والدرجات التى يستحقها.
 
- يتم إجراء التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة وفق نماذح الإجابة ورقمه بما يتوافق مع نموذج الأسئلة.

التربية والتعليم

تصحيح امتحانات الثانوية العامة

تقدير امتحانات الثانوية العامة 2023

التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة

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