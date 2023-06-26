ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
- منع دخول مقدرى الدرجات المكلفين بتصحيح الأسئلة المقالية بالتليفونات المحمولة، مع تحويل من يخل بضوابط التصحيح للتحقيق.
- تحذير مقدرى الدرجات من تصوير أوراق إجابات لطلاب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
- أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 من المقدرين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين.
- مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين فى المادة.
- إتاحة نماذج الأسئلة والإجابة بعد الانتهاء من كل امتحانات الثانوية العامة 2023، على موقع وزارة التربية والتعليم.
- التأكد من سلامة التصحيح والدقة لحصول كل طالب على حقه والدرجات التى يستحقها.
- يتم إجراء التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة وفق نماذح الإجابة ورقمه بما يتوافق مع نموذج الأسئلة.
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