ضبط 6 أشخاص بينهم 4 مصابين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب هو الأطفال بدائرة مركز طما شمالى المحافظة، والتي نتج عنها إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية.
كانت المعنية قد تلقت إخطارًا ، بوجود مشاجرة ومصابين بناحية قرية الحسامدة بدائرة مركز طما، بين طرف أول محمد م 40 سنة- عامل مصابًا برش خرطوش بالفخذ الأيسر، وشقيقته هبه م 31 سنة ربة منزلمصابه برش خرطوش بالفخذ الأيمن، وزوجته يسرية . م 35 سنة ربة منزل مصابه برش خرطوش بالوجه والذراع الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفي أسيوط الجامعي.
وبين طرف ثان زهري أ 75 سنة مزارع مصاباً بطلق ناري بالساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي، ونجلى عمومته خالد 40 سنة عامل، وأحمد . م 23 سنة عامل غير مصابين.
وبسؤال المصابين قرروا أن سبب المشاجرة خلافات الجوار ولهو الأطفال تم تعين الخدمات الأمنية مكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها
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