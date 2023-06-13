حملة أمنية بسوهاج لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شنت الاجهزة الامنية بسوهاج حملة أمنية لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى (مركز وقسم شرطة جرجا) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (15) قطعة سلاح نارى (3 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 7 فرد محلى).. بحوزة (15 متهم "لـ 5 منهم معلومات جنائية" ).

ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الشابو وزنت 1,610 كيلو جرام) بحوزة (5 متهمين لـ 3منهم معلومات جنائية").

ضبط تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية ضم (3مُتهمَين " لإثنين منهم معلومات جنائية") إرتكبوا (16) واقعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (192) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.