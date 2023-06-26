ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية، من ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "ثان العامرية – برج العرب" بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما على النحو التالي

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، حيث عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بلغت 22,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول.

ضبط (عنصر إجرامى) أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.