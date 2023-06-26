ضبط أكثر من 3 كيلو حشيش خلال حملات أمنية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 3 كيلو حشيش في حملات أمنية بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:.

ضبط (أحد الأشخاص ) حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول).

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استفلاهما سيارة "نصف نقل" قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام – كمية من مخدر الأيس – كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت 1 كيلو جرام – طبنجة معدلة – أدوات تعاطى مخدر الأيس – عدد 3 علب سجائر تحوى مادة الحشيش المخدر – عدد من الأدوات المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار .