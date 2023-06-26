"صحة الإسكندرية": 4 مصابين فى عقار سيدى بشر المنهار ولا يوجد وفيات

الإسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع وتوافر جميع المستلزمات والأدوية بالمستشفيات، وتم الدفع بعدد 10 عربات إسعاف، وجاري أعمال رفع أنقاض عقار سيدى بشر المنهار من قبل أجهزة الدفاع المدني.

وأضافت أن التقرير المبدئي حتى الآن وجود 4 مصابين من الرجال، ولا يوجد أي إصابات سيدات أو أطفال ولا يوجد أي حالات وفاة .

وشهدت محافظة الإسكندرية اليوم انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر شرق الاسكندرية ، بشارع خليل حمادة، حيث فوجئ أهالى المنطقة بانهيار العقار فى الصباح، فى مشهد أعاد للأذهان عقار الازاريطة المنهار، الذى تعرض لميل بكامل طوابقة.

من جانبه اكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف فى حادث عقار سيدى بشر ، مع التنسيق الكامل لاستعداد المستشفيات المجاورة.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن العقار منشأ منذ السبعينات وصادر له قرار إزالة فى الطابق الأخير ومعروض على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط .

وانتقل المحافظ إلى موقع إنهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 13 طابق، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.

أوضح الشريف أن العقارحدث به إنشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.