اليوم السابع
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وزير الصحة يتفقد القوافل والعيادات المتنقلة بمبادرة 100 يوم صحة بمحطة مصر

الإثنين، 26 يونيو 2023 04:36 م
وزير الصحة يتفقد القوافل والعيادات المتنقلة بمبادرة 100 يوم صحة بمحطة مصر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان حملة تنشيط مبادرات الصحة العامة 100 يوم صحة، بشعار انزل واكشف واطمن لكل الفئات العمرية في 100 يوم.
 
جاء ذلك خلال القوافل والعيادات المتنقلة المتوفرة بمحطة مصر من ميدان رمسيس، حيث رافق الوزير في الجولة التفقدية الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة للحوكمة.
 
واطمأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على أحوال المترددين على العيادات المتنقلة، واطلع على الخدمات المقدمة في الحملة من مبادرة الامراض المزمنة والاعتلال الكلوي ومبادرة كبار السن ومبادرة صحة المراة وحملات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والقوافل العلاجية من تخصصي الباطنة والأطفال والنساء والتوليد.

الصحة

100 يوم صحة

صحة المرأة

محطة رمسيس



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