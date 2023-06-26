شمال سيناء تستقبل العيد بحفلات سينما ورفع حالة التأهب على الشواطئ

تستقبل محافظة شمال سيناء العيد بفعاليات واحتفالات منوعة بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد والتأهب على الشواطئ.

قال أشرف المشرحانى مدير ثقافة شمال سيناء، انه سيتم فتح سينما قصر ثقافة العريش واستقبال أفلام موسم العيد، بأسعار مخفضة، بمشروع "سينما الشعب"، اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل، 27 يونيو2023 م.

وأشار لأنه سيعرض فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز وإخراج بيتر ميمى، بسينما الشعب فى قصر ثقافة العريش، الساعة 10 صباحا، 1 مساء، 3 مساء، 6 مساء، 9 مساء، 12 منتصف الليل، وسعر التذكرة خلال أسبوع العيد 40 جنيها لكل الحفلات، إضافة لعرض الأفلام الوثائقية قبل عرض الفيلم الرئيسى لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعى بين المواطنين.

وقال اسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء انه يتواصل عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، مع التركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والدفاع المدنى والمرور والمطافئ والأمن، على أن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع وتنظيم الإجازات بالنسبة لباقى العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

وأكد على تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقى الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة وحل شكاوى المواطنين خلال أيام العيد.

وأضاف أنه تقرر فتح المجازر أمام المواطنين لذبح الأضاحى مجانًا تيسيرًا على المواطنين، وتوفير منقذين على ساحل البحر وتأمين ساحات الصلاة ونشر سيارات الإسعاف فى مختلف مناطق المحافظة.