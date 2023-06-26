روسيا تؤكد دعمها لسوريا والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، الاثنين، "مباحثات سياسية" تناولت العلاقات بين البلدين والتنسيق بينهما، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".



وذكرت الوكالة أن اللقاء بحث "قضايا محاربة الإرهاب والجهود المشتركة بين البلدين في ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".



ونقلت عن الرئيس السوري قوله إن "كل المساعي الغربية للتشويش على جهود الدولة السورية في استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيها لن تنجح، وإن هذه الجهود تسير وفق تطلعات السوريين للتعافي والاستقرار".



ولفت فيرشينين إلى أهمية التنسيق السوري الروسي في المحافل الدولية، وفي الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكداً استمرار دعم بلاده لسوريا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، بحسب وكالة الأنباء السورية.