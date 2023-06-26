رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية لاستقبال ضحايا العقار المنهار

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، كلا من عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والمدير التنفيذي، برفع درجة الإستعداد بالمستشفيات الجامعية، اليوم لاستقبال الحالات الناجمة عن انهيار عقار ميامي.
ووجه فى بيان اليوم بضرورة أن تكون المستشفيات الجامعية علي أهبة الإستعداد للتعامل مع جميع الحالات الطارئة الناجمة عن العقار المنهار، واستمرار رفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، كما وجه بمراجعة توافر الأرصدة الخاصة بالأدوية والمستلزمات وبنوك الدم وكذلك نوباتجيات السادة أعضاء الكادر الطبي وخلافه، وكذلك جاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع أي حوادث أو حالات طارئة خلال فترة إجازة العيد.
وكان قد انتقل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تابعات الحادث علي أرض الواقع.
وأوضح الشريف أن العقارحدث به إنشطار نصفي رأسي، وجاري التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق ايجارخلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار .
وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
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