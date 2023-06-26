اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 09:52 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء اليونان يتعهد بوضع أهداف عالية المستوى للارتقاء بالبلاد

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:00 م
رئيس وزراء اليونان يتعهد بوضع أهداف عالية المستوى للارتقاء بالبلاد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس
أ ش أ

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تعهد رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الإثنين، بوضع أهداف عالية المستوى خلال فترة ولايته الثانية على رأس الحكومة اليونانية.


وقال ميتسوتاكيس بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية، إن "الانتصار في الانتخابات يعد تفويضا قويا للتحرك بشكل أسرع على طريق التغييرات الكبيرة التي تحتاجها هذه البلاد".


وتابع قائلا "بالنظر إلى الأغلبية الآمنة مع ما يقدر بـ 158 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 300 مقعد، فإن الأهداف عالية ويمكن لولاية ثانية أن تحول اليونان بصحة عامة أفضل وبلد قوي على خط المواجهة في أوروبا"، مؤكدا "لدينا الخطة والخبرة لتحقيق ذلك".


وأضاف رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس "هذا الدعم السخي يجعلني أشعر بمزيد من الواجب لخدمة البلاد بكل سلطاتي"، مضيفا أنه  "لن يتسامح مع الغطرسة أو السلوك المغرور وسيحارب أي موقف يستهين بثقة المجتمع".


وأدى كيرياكوس ميتسوتاكيس اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في اليونان لولاية ثانية اليوم الاثنين، بعد أن حقق حزبه فوزا كبيرا في الانتخابات العامة أمس الأحد.


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