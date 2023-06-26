اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 09:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حياة كريمة: بدأنا توزيع لحوم الأضاحى في 4 محافظات

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:04 م
حياة كريمة: بدأنا توزيع لحوم الأضاحى في 4 محافظات الدكتورة آيه حسن
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة آيه حسن رئيس قطاع الثروة الحيوانية بمؤسسة حياة كريمة، إنهم سيعملون على ملفين خلال فترة العيد الأول لحوم الصدقات وسيبدأون فيه خلال أيام العيد، والثاني صكوك الأضاحي ويعملون فيه بنظام والاعتماد على قاعدة البيانات للوصول لكل الأسر المستحقة في القاهرة والمحافظات.
 
وأشارت الدكتورة آية حسن، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنهم بدأوا توزيع اللحوم في أربع محافظات هم القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مؤكدة سعادة كل الأسر المستحقة التي وصلت لها اللحوم في قرى صعب الوصول لها لولا قاعدة البيانات المتوفرة.
 
وأوضحت الدكتورة آية حسن، أن ذبح الأضاحي في المجازر له مزايا كثيرة أهما الحفاظ على اللحو وعدم هدر الأضاحي حتى تصل كمية لحمة اكبر للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على المظهر العام للشوارع بدلا من مشاهد الدماء في الشوارع.
 

الحياة اليوم

حياة كريمة

ذبح الاضاحي

صك الاضاحي

توزيع اللحوم

لحوم الاضاحي



الموضوعات المتعلقة

التوسع بمشروعات المياه ومحطات الصرف.. نجاح جديد لـ"حياة كريمة" بسوهاج.. فيديو

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:09 م

"لـ180 درجة" مشروع تخرج إبداعى لطالبات إعلام طنطا عن إنجازات مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:18 م

مؤسسة "حياة كريمة" تطلق مبادرة "صك الأضاحى" استعدادا لعيد الأضحى المبارك

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:47 م

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات التنمية المحلية بحياة كريمة

الإثنين، 26 يونيو 2023 06:32 م

محافظ السويس يشهد تسليم 50 جهاز عروسين في احتفالية "حياة كريمة"

الإثنين، 26 يونيو 2023 06:40 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة