حياة كريمة: بدأنا توزيع لحوم الأضاحى في 4 محافظات

كتب محمد شعلان

قالت الدكتورة آيه حسن رئيس قطاع الثروة الحيوانية بمؤسسة حياة كريمة ، إنهم سيعملون على ملفين خلال فترة العيد الأول لحوم الصدقات وسيبدأون فيه خلال أيام العيد، والثاني صكوك الأضاحي ويعملون فيه بنظام والاعتماد على قاعدة البيانات للوصول لكل الأسر المستحقة في القاهرة والمحافظات.

وأشارت الدكتورة آية حسن، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أنهم بدأوا توزيع اللحوم في أربع محافظات هم القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مؤكدة سعادة كل الأسر المستحقة التي وصلت لها اللحوم في قرى صعب الوصول لها لولا قاعدة البيانات المتوفرة.

وأوضحت الدكتورة آية حسن، أن ذبح الأضاحي في المجازر له مزايا كثيرة أهما الحفاظ على اللحو وعدم هدر الأضاحي حتى تصل كمية لحمة اكبر للمواطنين، فضلا عن الحفاظ على المظهر العام للشوارع بدلا من مشاهد الدماء في الشوارع.