"تموين أسوان" ينظم قوافل غذائية للنازحين من السودان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظمت مديرية التموين بأسوان، بالتنسيق مع الجهات التموينية الأخرى، قوافل تموينية غذائية لمواقع تواجد السودانيين النازحين إلى أسوان بحى الصداقة الجديدة، والصداقة القديمة، وأيضاً بمركزى دراو وإدفو على مدار الأسبوع.

أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم دعم هذه القوافل بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة للمساهمة فى توفيرها للوافدين، وتلبية احتياجاتهم من السلع المختلفة.

وأضاف "أبو القاسم"، أن ذلك يأتى بالتوازى مع دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، بمواصلة تجهيز الوجبات الساخنة والجافة داخل المطبخ الدائم بالموقف البرى الدولى بكركر، بجانب تقديم الدعم النفسى على المعابر البرية فى أرقين وقسطل.