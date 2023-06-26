اليوم السابع
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حادث مفزع.. مصرع عامل بمطار تكساس بسبب محرك طائرة

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:23 ص
حادث مفزع.. مصرع عامل بمطار تكساس بسبب محرك طائرة طائرة
كتبت شيماء عبد المنعم

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لقى عامل فى مطار بولاية تكساس مصرعه بعدما "ابتلعه" محرّك طائرة ركّاب كانت قد هبطت لتوّها على المدرّج، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية، وقالت "الهيئة الوطنية لسلامة الطيران"، الوكالة الفدرالية المسؤولة عن التحقيق فى حوادث النقل الجوّي، إنّ "المحرّك ابتلع" العامل، مشيرة إلى أنّ الحادث وقع ليل الجمعة قرابة الساعة 22:25 بالتوقيت المحلّي، حسبما نشر موقع bbc.

وأضافت فى بيان أنّ الطائرة "هبطت فى مطار سان أنطونيو الدولى آتية من لوس أنجلوس (كاليفورنيا) وكانت تسير على المدرّج للوصول إلى بوابة الهبوط، مع محرّك واحد فقط قيد التشغيل".

طائرة
طائرة

الهيئة تفتح تحقيق

وأوضحت الهيئة أنّها فتحت تحقيقاً لجلاء ملابسات الحادث، وكان الضحية يعمل فى شركة "يونيفاى أفييشن"، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وتقدّم شركة "يونيفاى أفييشن" خدمات مساعدة للعديد من شركات الطيران، بما فيها دلتا.

وقالت شركة الطيران فى بيان إنّها أصيبت بـ"حزن شديد" لمقتل العامل، مؤكّدة أنّها تتعاون مع السلطات، التى تتولّى التحقيق فى الحادث.

 


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مطار تكساس

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