"حياة كريمة" تهدى العاملين فى جامعة أسوان 120 كرتونة مساعدات

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وزعت جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، 120 كرتونة مساعدات مواد غذائية مهداة من مؤسسة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا من العاملين بالجامعة.

أشرف على التوزيع الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن رئيس الجامعة، وشملت المساعدات العاملين بالجامعة من العمال وأصحاب الحرف، وذلك فى إطار التكافل الاجتماعى، والعمل على مساعدتهم فى ظل الظروف المعيشية وتدنى الأجور لهم، ومن أجل رسم البسمة على وجوههم.

ووجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التهنئة لمؤسسة حياة كريمة وللدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وجميع العاملين ومنتسبى الجامعة.