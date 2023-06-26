جامعة أسوان تفوز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

حصلت جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عبد العزيز عرابى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، على جائزة واحدة للعام 2022 وهى جائزة الدولة التشجيعية، والتى حصل عليها الدكتور جابر مجدى بكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان فى العلوم الهندسية.

وقال الدكتور محمد عبد العزيز عرابى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فى بيان صحفى، إنه الاختيار جاء طبقا للمعايير عالمية صارمة وشديدة الشفافية فى تقييم ملفات المتقدمين للجوائز، والعمل على أهمية النشر وجودة الأبحاث الدولية المنشورة والتميز العلمي، وتحقيق المردود الاقتصادى والتنموى للأبحاث من أجل خدمة المجتمع وتحقيق رؤية مصر للتنمية 2030.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعلم والعلماء من خلال الجوائز المالية التى ترصدها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حوالى 12 مليون جنيه سنويا، وكما يأتى التكريم المعنوى من خلال الميداليات الذهبية وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للفائزين والاحتفاء بهم فى عيد العلم، تقديرا لدور العلم والعلماء.

وأعرب الدكتور جابر مجدى الفائز بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الهندسية، عن سعادته بهذا الإنجاز العلمى الذى يضاف إلى رصيد انجازات جامعة أسوان من الحصول على تصنيفات علمية وبحثية عالمية جديدة، وعلق قائلاً: "أهدى هذه الجائزة إلى كل العاملين بالجامعة وأهالى أسوان أسرتى الكبيرة".