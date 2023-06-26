تعرف على كيفية إنشاء المرور لشبكة معلوماتية لتجميع بيانات التراخيص

كتب: عبد الرحمن سيد

وضعت إدارة المرور خطة على ثلاث مراحل لإنشاء شبكة معلومات مرورية لتجميع كافة البيانات المرورية لرخص القيادة والتسيير على الحاسب الرئيسى بالإدارة العامة للمرور لإنشاء قاعدة بيانات، فضلاً عن الربط بين مختلف إدارات المرور وبعضها حيث يتم نقل وتداول البيانات بعدة وسائل وذلك بهدف تحقيق الآتى:

- الاستفادة بالمعلومات المرورية المسجلة على الحواسب الآلية بين إدارات المرور وبعضها البعض للتسهيل على المواطنين فى عمليات نقل القيد أو الملكية.

- نقل وتداول البيانات والمستندات المرورية عبر تلك الشبكة مثل (شهادة البيانات-الإفراجات الجمركية- الملفات).

- الاستعلام الأمنى عن المركبات سواء برقم اللوحة أو رقم الشاسيه أو الموتور أو حتى بجزء من هذا الرقم، وحصر الاشتباهات فى أضيق نطاق.

- تحقيق شبكة تليفونات مغلقة بين جميع إدارات المرور ووحدات التراخيص دون تحمل الوزارة أى أعباء ماليه فى الفواتير.

- تتبع المركبات المفرج عنها جمركياً (إفراج مؤقت) لضمان إعادة المركبة أو سداد المستحق عليها جمركياً.

- يشار فى هذا المجال إلى أنه تم وضع عدة مستويات للحماية والسرية لتأمين الشبكة.