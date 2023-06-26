اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 02:00 ص
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تعرف على أماكن منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة فى محافظة الغربية

الإثنين، 26 يونيو 2023 02:00 ص
تعرف على أماكن منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة فى محافظة الغربية لحوم - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية، عن إفتتاح العديد من منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بمراكز ومدن المحافظة، وذلك طوال أيام الأسبوع.
 
وأضاف المحافظ أنه تم تجهيز 22 منفذا فى الأماكن الآتية: "معرض أرض البوريفاج، الجمعية التعاونية بشارع أحمد ماهر حى أول طنطا، ميدان ستوته حى أول، شارع الجيش أمام كوبرى المعرض حى ثان طنطا، شارع عمر بن عيد العزيز، منطقة سبرباى مركز طنطا، شارع البحر بمدينة المحلة، شارع طلعت حرب المحلة الكبرى، ميدان الششتاوى ثان المحلة، ميدان عبد ربه ثان المحلة، قرية محلة ابو على مركز المحلة، شارع 23 يوليو ببسيون، شارع الجيش مدينة السنطة، معرض فرحة العيد ميدان أوسكار كفر الزيات، قرية ابيار مركز كفر الزيات، شارع الجيش زفتى، أمام موقف المحلة مدينة زفتى، أمام مجلس مدينة قطور، حديقة العائلات سمنود، ميدان النحاس، مجلس مدينة سمنود القديم، مجلس مدينة سمنود الجديد".
 
وأكد محافظ الغربية على أن معارض فرحة العديد للحوم والسلع الغذائية، تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، حيث تتوسع المحافظة فى فتح منافذ بيع للسلع الغذائية وخاصة اللحوم سواء فى شوارد منفصلة أو داخل معرض فرحة العيد.
 

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