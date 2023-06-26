اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 09:56 م
أكرم القصاص
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"تضامن الإسكندرية": توجيه المساعدات المادية والعينية لـ16 أسرة من ضحايا العقار

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:11 م
"تضامن الإسكندرية": توجيه المساعدات المادية والعينية لـ16 أسرة من ضحايا العقار عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، أنه تم معاينة عقار سيدى بشر المنهار والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من 13 دورا منهم 6 أدوار مقيمين والباقي مستأجرين، وتم استخراج حالتى إصابة وحالة وفاة، ونقلهم لمستشفي شرق المدينة وحالتي إصابة لمستشفي مارمرقس.

وأسفر الحصر، عن وجود 16 أسرة بالعقار وتم التنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى لتقديم مساعدات مادية وعينية، مع مواصلة المتابعة من فريق المديرية المتواجد بمكان البلاغ.
 
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول والمكون من 13 طابقا، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. 

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

 

 
 
 

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اخبار مصر



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