"تضامن الإسكندرية": توجيه المساعدات المادية والعينية لـ16 أسرة من ضحايا العقار

وأسفر الحصر، عن وجود 16 أسرة بالعقار وتم التنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى لتقديم مساعدات مادية وعينية، مع مواصلة المتابعة من فريق المديرية المتواجد بمكان البلاغ.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول والمكون من 13 طابقا، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع.