اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 11:27 م
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تسهيلات جديدة لسكان منطقة الصحابي العشوائية بأسوان فى 9 معلومات

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:00 م
تسهيلات جديدة لسكان منطقة الصحابي العشوائية بأسوان فى 9 معلومات محافظة أسوان
أسوان- صلاح المسن

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تسهيلات جديدة قدمتها الحكومة للتخفيف عن سكان منطقة الصحابي العشوائية بمدينة أسوان، التي يجري تطويرها حفاظا علي حياة الأهالى، "اليوم السابع" يقدم لمحة عن هذه التسهيلات..
 
أولا: بدأ تنفيذ إجراءات التفاوض للراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالعمارات التى تم إنشاؤها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء فى منطقة الصحابى .
 
ثانيا: تكون الأولوية لأسبقية التقدم لإنهاء إجراءت التعاقد، مع دفع الأقساط بنظام طويل الآجل تخفيفاً عن الأعباء المعيشية للمواطنين .
ثالثا: يأتي ذلك ضمن مشروع متكامل لتطوير منطقة الصحابى التى تقع وسط مدينة أسوان.
 رابعا:يشمل التطوير،تخطيط عمرانى بما يساهم في إحداث نقلة حضارية لها بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية ، وأيضاً محاور مرورية جديدة ، بجانب المنشآت الخدمية .
خامسا: طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين من أهالى منطقة الصحابى سواء شاغلي العين أو الملاك الأصلين بسرعة التوجه إلى وحدة صندوق التنمية الحضرية ( وحدة صندوق العشوائيات سابقاً ) بديوان عام المحافظة لتسريع آلية تسكين الأسر المستهدفة بالمشروع  سادسا: العمارات الجديدة، أنشئت بواسطة جهاز التعمير بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه 
سابعا: يهدف تطوير منطقة الصحابي، الي توفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين 
ثامنا : سيتم تعويض المواطنين سواء بالسكن في  العمارات أو صرف تعويض مالى.
 تاسعا: التعويضات تتم بناء علي القواعد التى وضعت بواسطة صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء .
 

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