تسهيلات جديدة لسكان منطقة الصحابي العشوائية بأسوان فى 9 معلومات

أسوان- صلاح المسن

تسهيلات جديدة قدمتها الحكومة للتخفيف عن سكان منطقة الصحابي العشوائية ب مدينة أسوان ، التي يجري تطويرها حفاظا علي حياة الأهالى، "اليوم السابع" يقدم لمحة عن هذه التسهيلات..

أولا: بدأ تنفيذ إجراءات التفاوض للراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالعمارات التى تم إنشاؤها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء فى منطقة الصحابى .

ثانيا: تكون الأولوية لأسبقية التقدم لإنهاء إجراءت التعاقد، مع دفع الأقساط بنظام طويل الآجل تخفيفاً عن الأعباء المعيشية للمواطنين .

ثالثا: يأتي ذلك ضمن مشروع متكامل لتطوير منطقة الصحابى التى تقع وسط مدينة أسوان.

رابعا:يشمل التطوير،تخطيط عمرانى بما يساهم في إحداث نقلة حضارية لها بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية ، وأيضاً محاور مرورية جديدة ، بجانب المنشآت الخدمية .

خامسا: طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين من أهالى منطقة الصحابى سواء شاغلي العين أو الملاك الأصلين بسرعة التوجه إلى وحدة صندوق التنمية الحضرية ( وحدة صندوق العشوائيات سابقاً ) بديوان عام المحافظة لتسريع آلية تسكين الأسر المستهدفة بالمشروع سادسا: العمارات الجديدة، أنشئت بواسطة جهاز التعمير بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه

سابعا: يهدف تطوير منطقة الصحابي، الي توفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين

ثامنا : سيتم تعويض المواطنين سواء بالسكن في العمارات أو صرف تعويض مالى.

تاسعا: التعويضات تتم بناء علي القواعد التى وضعت بواسطة صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء .