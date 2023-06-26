ترامب يهاجم نظام التصويت فى الولايات المتحدة ويؤكد: ليست انتخابات حقيقية

كتبت ـ ريم عبد الحميد

هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب نظام الانتخابات فى الولايات المتحدة، وقال إنها ليست انتخابات حقيقية، وطالب بتطبيق الاقتراع الورقى.

وفى كلمة ألقاها أمام الجمهوريين فى ولاية ميتشيجان، أمس الأحد، قال ترامب، إنه أنقذ صناعة الصلب فى ميتشيجان بفرض جمارك على واردات الألومنيوم والصلب الخارجية عندما كان رئيسا. وأضاف أنه لم يكن هناك دولة دون صلب، أو حدود أو انتخابات، والتي وصفها بأنها مزيفة فى الولايات المتحدة.

وأشار ترامب خلال خطابه، إلى أنه لو لم يكن لدينا صلب، فلن يكون هناك دولة، مشيرا إلى أنه مهم مثل الحدود ومثل الانتخابات التي ينبغي أن تكون انتخابات حقيقية. وتابع قائلا: ليس لدينا انتخابات حقيقية، لدينا انتخابا مزيفة.

وكان ترامب قد زعم مرارا، أنه تم سرقة انتخابات 2020 الرئاسية منه. وأشار أيضا إلى أنه يريد تصويتا فى يوم الانتخابات على بطاقات اقتراع ورقية، وتحديد متطلبات لهوية الناخب. وذكر أن الديمقراطيين لا يريدون تطبيق هذه الإجراءات لأنهم يغشون.

وتابع ترامب قائلا، إنهم لا يريدون أيضا بطاقة هوية للناخب لأنهم يريدون الغش. لا يريدون تصويتا فى نفس اليوم على بطاقات اقتراع، لم يرغبوا بأى من هذه الأشياء لأنهم يريدون الغش فى الانتخابات.

وطالما ردد ترامب وحلفاؤه مزاعم بأن انتخابات 2020 تمت سرقتها منه بسبب تزوير الناخبين، على الرغم من عدم وجود أدلة على تزوير واسع فى تلك الانتخابات. وقال إن حوالى 40% من الجمهوريين فى استطلاع قبل الانتخابات النصفية العام الماض غنهم سيلقون باللوم على تزوير الناخبين لو لم يستعد الحزب الجمهورى السيطرة على الكونجرس.

وفى استطلاع نشرت نتائجه مؤخرا هذا الشهر، فإن ثلاثة من كل 10 أمريكيين لا يزالون يقولون إن بايدن فاز بانتخابات 2020 بسب تزوير الناخبين.