تخصيص سيارات مياه تحت الطلب لمواطنى الفيوم خلال أيام عيد الأضحى

الفيوم رباب الجالى

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، أنه راجع مع مسئولى شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، خطة الشركة لتوفير مياه الشرب النقية بالمناطق التى تعانى من ضعف ضغوط المياه، خاصة بقرية البسيونية التابعة لمركز الفيوم، موجهاً بتوفير سيارات مياه تحت الطلب بالقرب من المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ.

ولفت محافظ الفيوم فى تصريحات خاصة ، إلى أنه وجه بسرعة معاينة انفجار خطوط مياه الشرب بمناطق السد العالى وأمام مدرسة عزة زيدان ورفعت عزمى بمدينة الفيوم، من خلال لجنة مشكلة من مسئولى مديرية الطرق، ومجلس المدينة، ومسئولى مركز الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ومديرية الإسكان، لمعرفة أسباب الانفجارات والأعطال بتلك المناطق، وتحديد المدة الزمنية لخطوط الشرب المنفجرة ما إذا كانت خطوط حديثة أو قديمة.