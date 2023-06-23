"صحة الفيوم": رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى والدفع بـ 61 سيارة إسعاف

الفيوم رباب الجالى

قال الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، إن المديرية وضعت خطة للطوارئ خلال أيام عيد الأضحى، لافتاً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم

ولفت وكيل وزارة الصحة بالفيوم إلى أنه يتم فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة، وتشكيل فرق طبية للمتابعة والتأكد من توافر الأمصال والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم وجه بالمرور الميدانى على المستشفيات للتأكد من التزام الفرق الطبية بالنوبتجيات المقررة.

فيما قال الدكتور هانى همام مدير فرع هيئة الإسعاف بمحافظة الفيوم أنه تم توفير 57 سيارة إسعاف مجهزة بالمناطق السياحية والترفيهية ومناطق التجمعات، و4 سيارات إسعاف احتياطية للطوارئ.