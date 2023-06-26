اليوم السابع
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انتظام صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك من فروع بنك ناصر

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:49 م
انتظام صرف معاشات يوليو قبل عيد الأضحى المبارك من فروع بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يوليو من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك.
 
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد أكدت أن الصرف سيكون متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.
 
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 

لتضامن

معاشات يوليو مع عيد الاضحى

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

موعد صرف المعاشات قبل عيد الاضحى المبارك



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