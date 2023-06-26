اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 10:06 ص
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الضرائب: مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو 2023 حتى 4يوليو

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:06 ص
الضرائب: مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو 2023 حتى 4يوليو مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

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 قال الدكتور فايز الضباعني  رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن شهر مايو  2023 حتى يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، والذى من المفترض أن ينتهي موعد تقديمه في 30 يونيو 2023، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه (إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها. 
 
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار المصلحة جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2426 ) لسنة 2023 بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، مطالبًا الممولين بعدم الانتظار إلى آخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أنه يستطيع الممولون في أي وقت خلال فترة اجازة عيد الأضحى رفع إقراراتهم الضريبية على المنظومة الإلكترونية. 
 
وأكد الدكتور فايز الضباعني حرص مصلحة الضرائب المصرية على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، لافتًا إلى أن خطورة عدم إلتزام الممولين  بإلتزاماتهم القانونية  والذي يتسبب في تعرضهم  للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.
 
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية كافة الممولين بمختلف المأموريات الضريبية بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المصلحة لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح. 
 
ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين، وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات، وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395 .

الضرائب

القيمة المضافة

مهلة



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