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الصحة: خروج مصابى انهيار عقار الإسكندرية من المستشفى

الإثنين، 26 يونيو 2023 10:02 م
الصحة: خروج مصابى انهيار عقار الإسكندرية من المستشفى حسام عبد الغفار
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه ما تزال عمليات رفع الأنقاض بعقار الإسكندرية المنهار جارية حتى الآن وتم الدفع بأكثر من 12 سيارة إسعاف منذ وقوع الحادث، لافتا إلى أنه تم استخراج جثمان أحد المقيمين بالعقار، بالإضافة لحالتى إصابة. 
 
وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، على قناة cbc، أنه تم نقل حالتى الإصابة لمستشفى شرق المدينة وخرجتا بعد تلقى العلاج، وهناك توجيه ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة للمستلزمات الطبية والصحية للحادث بشكل مباشر ومستمر.
 
أوضح حسام عبد الغفار، أن الإصابات جروح بسيطة، وتم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وخاصة القريبة من الحادث.
 
 
 

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