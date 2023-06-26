"السياحة والمصايف": شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأضاف أننا يجب أن نتنافس مع الشواطئ المؤجرة في جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال فترة اجازات عيد الاضحى المبارك وموسم صيف 2023.

وحذر رئيس الادارة عمال الشواطئ من أية محاولة لاستغلال الرواد وفرض الاتاوات عليهم وانه لن يسمح بعودة تلك الظاهرة للشواطئ مرة اخري ، وحث رئيس الإدارة العمال علي ان تكون شواطئنا واجهه حضارية تليق بمكانة الإسكندرية وشعبها وشدد علي ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياة وحسن استقبال الرواد .

واوضح عبد الرازق أن هناك خطة لإنتشار كل مفتشي الإدارة علي كل شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي لتحقيق أقصى درجات الإنضباط وحل اى مشكلة فور حدوثها طبقا لتوجيهات معالى المحافظ .

كما تم التنسيق مع الاحياء لإصدار توجيهاتهم لإدارات الشواطئ بالاحياء للتأكد من جاهزية الشواطئ والكافتيريات لإستقبال الرواد ،وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية بالشواطئ ،التأكد من توافر أدوات وحدة الإسعاف بكل شاطئ ، التأكد من جاهزية منظومة الإنقاذ ورايات البحر وجاهزية الشواطئ بأدوات الإنقاذ (الجيت سكى -ابراج المراقبة -سترات النجاه -اطواق النجاة ، تفعيل منظومة الشكاوى عبر موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومواقع التواصل الاجتماعي وارقام الشكاوى لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالمحال العامة والشواطئ والكافتيريات والممرات ، تفعيل منظومة الاعلان عن نسب اشغال الشواطئ كل ساعتين علي موقع الإدارة، وتوجيه الرواد إلى الشواطئ التى مازالت تسمح نسب أشغالها باستقبالهم .مع رفع كفاءة وصيانه معدات البحر من شماسي وكراسي وترابيزات وامداد الشواطئ بمعدات إضافية استعدادا لإرتفاع نسبة الاشغال خلال أيام العيد .