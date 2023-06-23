"السياحة والمصايف" ترفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربى بالإسكندرية، والراية الخضراء بالقطاع الشرقى، حيث جاءت حالة البحر أعلى من منسوبها الطبيعي والأمواج مرتفعة بالعجمى، لذلك تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ غرب الإسكندرية، تنبيها للرواد بالحظر عند نزول البحر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ، وجاءت نسبة الاشغال للشواطئ الشرقية نحو 25%.

وشددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الالتزام بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم نزول البدلات إلا بعد ارتداء "اللايف جاكت"، مع الاهتمام بنظافة الحمامات لاستقبال الرواد.

ولقد استعدت محافظة الإسكندرية بـ64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الانفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.