الرئيس السيسي يهنئ الكونغو وجيبوتي والفاتيكان بأعيادها القومية

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.. وأوفد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



كما بعث رئيس الجمهورية، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر جيله؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.. وأوفد محمد عاطف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية جيبوتي؛ للتهنئة بهذه المناسبة.



وبعث أيضا الرئيس السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلى قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس دولة حاضرة الفاتيكان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.. وأوفد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الكرسي الرسولي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.