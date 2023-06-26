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الدفع بحفار ضخم و4 معدات ثقيلة لرفع ركام عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو وصور

الإثنين، 26 يونيو 2023 02:51 م
الدفع بحفار ضخم و4 معدات ثقيلة لرفع ركام عقار الإسكندرية المنهار.. فيديو وصور جانب من الأعمال بموقع الحادث
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن بـ 5 شارع خليل حمادة بدائرة قسم المنتزه أول ودفعت بـ 2 تشكيل هايدرولك وسلم كهربائى ولودر وحفار ضخم تابع لشركة مياه الشرب، لرفع ركام عقار خليل حمادة المنهار بمنطقة المنتزه أول، لتسهيل عمليات البحث عن أشخاص مفقودين أسفل لعقار المنهار. 

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتقل إلى موقع انهيار الجزء الأمامى من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحى المنتزه أول، والمكون من 13 طابقا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث من أجل التعامل مع الحادث على أرض الواقع. 

وأوضح الشريف أن العقار حدث به انشطار نصفى رأسى، وجار التأكد من وجود أى سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وشدد المحافظ على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدنى والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعى مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

رفع-الأنقاض-من-عقار-الاسكندرية-المنهار
رفع-الأنقاض-من-عقار-الاسكندرية-المنهار

 

رفع-أنقاض-عقار-الإسكندرية-المنهار
رفع-أنقاض-عقار-الإسكندرية-المنهار

 

عقار--الإسكندرية-المنهار
عقار--الإسكندرية-المنهار

 

عقار-الإسكندرية-المنهار-مكون-من-13-ودور-ميزان
عقار-الإسكندرية-المنهار-مكون-من-13-ودور-ميزان

 

قوات-الحماية-المدنية-بعقار-الإسكندرية-المنهار
قوات-الحماية-المدنية-بعقار-الإسكندرية-المنهار

 

محافظ-الإسكندرية-بالعقار-المنهار-اليوم_1
محافظ-الإسكندرية-بالعقار-المنهار-اليوم_1

 

محافظ-الاسكندرية-بعقار-سيدي-بشر-المنهار
محافظ-الاسكندرية-بعقار-سيدي-بشر-المنهار

 


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