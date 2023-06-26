الخارجية الروسية تستدعى سفيرة مولدوفا على خلفية سياسات بلادها المعادية لموسكو

صرح مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى روسيا الاتحادية ليليان داريي، إلى مبنى الوزارة.
وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، فقد تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى موسكو ليليان داريي إلى وزارة الخارجية الروسية.
ورجح المصدر أن يكون الاستدعاء قد جاء على خلفية أعمال مولدوفا المعادية لروسيا.
في وقت سابق، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لم يكن هناك احترام متبادل في العلاقات مع روسيا. في حين وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه التصريحات بأنها "كاذبة"، حتى الآن، يتم الحفاظ على الحوار بين الدول على مستوى السفارات.
منذ العام الماضي، كانت السلطات المولدوفية تتحدث عن الحاجة إلى شجب عدد من الاتفاقات مع رابطة الدول المستقلة، ونددت بالاتفاق بشأن الأنشطة غير المقيدة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون "مير"، وتم حظر عدد من وسائل الإعلام الروسية.
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