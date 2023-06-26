الخارجية الروسية تستدعى سفيرة مولدوفا على خلفية سياسات بلادها المعادية لموسكو

في وقت سابق، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لم يكن هناك احترام متبادل في العلاقات مع روسيا. في حين وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه التصريحات بأنها "كاذبة"، حتى الآن، يتم الحفاظ على الحوار بين الدول على مستوى السفارات.