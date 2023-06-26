الخارجية الأمريكية: كنا على اتصال بموسكو خلال تمرد قوات فاجنر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، إن واشنطن "كانت لديها قنوات اتصال مع موسكو، السبت، خلال تمرد قوات فاجنر"، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن "تمرد المجموعة شأن روسي داخلي ولم نشارك فيه"، وأن روسيا لا تزال "في وضع متغير".



وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان: "ليس لدينا أي معلومات عن مكان تواجد قائد فاجنر".



وأوردت: "لا نعلم ماذا سيحدث لقوات فاجنر في أوكرانيا وإفريقيا"، مشددةً على أن "سفير واشنطن بموسكو طلب من المسؤولين الروس ضمان حماية أفراد السفارة في العاصمة الروسية".



ولفتت إلى أن الأحداث التي حصلت خلال الأسبوع الماضي، "تجدد المخاوف التي سبق وأشرنا إليها بشأن عدم الاستقرار الذي تجلبه هذه المجموعة عند دخولها إلى أي بلد".