اليوم السابع
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الإثنين، 26 يونيو 2023 08:24 ص
أكرم القصاص
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الجابون تحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية

الإثنين، 26 يونيو 2023 08:00 ص
الجابون تحدد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية صندوق انتخابات
وكالات

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حدد المركز الغابوني للانتخابات 26 أغسطس المقبل، موعدا للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، في انتظار مصادقة الحكومة عليه ليصبح رسميا ونهائيا.
 
 
وطبقا للجدول الزمني للانتخابات المعلن عنه مساء اليوم الأحد عقب اجتماع عام للمركز، فإن موعد تقديم طلبات الترشح سيكون 11 يوليو المقبل، على أن تنطلق حملة الانتخابات الرئاسية في 11 أغسطس 2023.
 
وبالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية، فإن حملتهما ستبدأ في 16 أغسطس، فيما سيكون موعد انتهاء الحملة الانتخابية لجميع هذه الانتخابات هو 25 أغسطس 2023.

الجابون

الانتخابات الرئاسية في الجابون

انتخابات الجابون

انتخابات الجابون التشريعية والمحلية



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