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"التعليم"تعلن شروط وضوابط الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:00 ص
"التعليم"تعلن شروط وضوابط الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، نرصدها فى التقرير التالى: 
 
ـ استجابة لرغبات أولياء الأمور، تعديل شروط الالتحاق بمدارس STEM ومنح فرص أكبر للطلاب لضمان تكافؤ الفرص.
 
- تكليف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بإعداد أكثر من نموذج لاختبارات الالتحاق بمدارس STEM بالمشاركة مع مستشاري المواد الدراسية تحقيقًا للعدالة والشفافية.
 
- تشكيل لجنة لبحث إعفاء الطلاب غير القادرين من سداد المصروفات بمدارس STEM بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.
 
- قررت اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين منح فرصة أكبر للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية،  والسماح بالتقدم للمدارس من الطلاب الحاصلين على مجموع يعادل (98%) فأكثر من المجموع الكلي.
 
- إلغاء شرط حصول الطالب على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم.
 
- يمكن للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية بمجموع يعادل (95%) فأكثر من المجموع الكلي، التقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين بشرط حصوله على الدرجة النهائية في مادة واحدة فقط على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم.
 
- تشكيل لجنة لوضع ضوابط لقبول الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، وبحث إعفاؤهم منها بعد عمل دراسة حالة لأسرهم.
 
- يوجد 19 مدرسة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمختلف المحافظات.
 

التربية والتعليم

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الشروط والضوابط الجديدة للالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

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