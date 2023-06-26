اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البحرين تمنح الإقامة البلاتينية للمقيمين بها لـ15 سنة مع حسن السير والسلوك

الإثنين، 26 يونيو 2023 09:32 م
البحرين تمنح الإقامة البلاتينية للمقيمين بها لـ15 سنة مع حسن السير والسلوك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
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أصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد بمملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم (47) لسنة 2023 بشأن منح تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة البلاتينية في مملكة البحرين لمن بلغت مدة إقامته بالمملكة 15 سنة أو أكثر مع حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد إليه اعتباره، وعلى أن يكون متوسط راتبه الأساسي الذي تقاضاه 4000 دينار أو أكثر خلال الخمس سنوات الأخيرة من الإقامة.


وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ولى العهد البحرينى أصدر أيضًا قرارا رقم (48) لسنة 2023 بتعديل المادة الأولى من القرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تنظيم المناطق التي يجوز تملك العقارات فيها لغير البحرينيين.


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