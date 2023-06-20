المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين لتزويرهم تأشيرات هجرة لدول أوروبية بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع والمستشار عمرو محمد عبد المطلب والمستشار شريف عبد المقصود ابراهيم ، وسكرتير المحكمة وليد محب، بمعاقبة كل من " ع.ج.ع" و " ل.ف.م" و " م.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريم كل منهما 200 الف جنيه ،عما أسند إليهم ،والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بهجرة غير شرعية .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 10146 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم مكافحة الهجرة غير شرعية، قيام المتهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب راغبي الهجرة الغير شرعية الي خارج البلاد .

كشفت تحريات ضباط قسم مكافحة الهجرة غير شرعية، أن التحريات توصلت الي قيام المتهمين " ع.ج.ع" و " ل.ف.م" و " م.م.م"، بتكوين جماعة إجرامية منظمة بزعامة المتهم الأول ،تخصصت في تهريب راغبي الهجرة الغير شرعية الي خارج البلاد وذلك بطرق غير شرعية مستغلين حاجاتهم للمال والسفر للخارج، وابهامهم بإمكانية تسفيرهم لدول الاتحاد الأوروبي ، بغرض السياحة ، حيث يقوم أعضاء التشكيل باستقطاب راغبي السفر، وتزوير تأشيرات خروج وذلك بمقابل مبالغ مالية من المجني عليهم تراوحت ما بين 120 الي 180 الف جنيه، بتحصل أفراد التشكيل علي قسط منها والباقي عقب إتمام التهريب والسفر للخارج.

واكدت التحريات أن المجني عليهم كانوا في طريقهم إلى مطار برج العرب الدولي للسفر بطريقة غير شرعية باستخدام تأشيرات مزورة ،وحال استيقاف المجني عليهم ،وبمطالعة جوازات السفر الخاصة بهم تبين أنهم مزورين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في القضية ،وقررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.