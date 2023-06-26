اليوم السابع
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الأمن الاقتصادى يضبط 1777 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 26 يونيو 2023 11:43 ص
الأمن الاقتصادى يضبط 1777 قضية متنوعة خلال 24 ساعة حملة امنيه - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1777 قضية متنوعة في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات. 
 
كما تمكنت القوات من ضبط 14839 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفي مجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 476 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
 
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 76 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية)، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وزارة الداخلية

سرقة تيار كهربائى

شرطة النقل والمواصلات

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أخبار الحوادث

الأمن الإقتصادى



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