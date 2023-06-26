استمرار حملة النظافة بمساجد الإسماعيلية استعدادًا لصلاة عيد الأضحى.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

استمرت حملة نظافة مساجد محافظة الإسماعيلية ، بناءً على تعليمات الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك استعدادًا لصلاة عيد الأضحى المبارك.

أشرف علي حملة النظافة بمساجد محافظة الإسماعيلية الشيخ السيد عطية، مدير الإدارات بالمديرية والشيخ محمد كحتت، مدير إدارة أوقاف الإسماعيلية، وجمع من المفتشين والعمال بالإدارة.

وتستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية لصلاة عيد الأضحى المبارك من خلال تشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة، للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة وتعقيم المساجد، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات التى تم تخصيصها، وعددها 104 ساحات على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن عدد ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ، في محافظة الإسماعيلية هذا العام، والتي بلغت 104، من بينها 77 ساحة منفصلة خارجية و27 ساحة ملحقة بالمساجد موزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز والمدن والقرى التابعة.