محافظ الإسماعيلية ووكيل وزارة الصحة يدشنان 100 يوم صحة بالمحافظة.. صور

دشن اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، والدكتور محمد سامى مدير هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، حملة 100 يوم صحة، وذلك من مركز طب الأسرة بعرايشية مصر التابعة لحى ثان الإسماعيلية.

أعلن الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن انطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والميادين العامة داخل المحافظة منذ امس الأحد، وتستمر فعالياتها لمدة 100 يوم، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

ويأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

واشار حطب الى ان محاور تنفيذ خطة "مبادرة 100 يوم صحة" والتى تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتسهيل مهام فرق العمل والتأكد من جاهزية الاطقم الطبية والفرق الثابتة والمتحركة وإعداد كشوف بأعضاء الفرق من أطباء وتمريض وتسجيل بيانات وأن المديرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق أعلى مستهدف ممكن.

وكسف "حطب" عن التنسيق بين الإدارات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بأماكن تواجد الفرق حسب المستهدف المطلوب وفقا للخطه الموضوعة، كذلك إعداد تقرير يومى لقياس مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات طوال فترة عمل الحملة.

كما وجَّه بقيام فرق التواصل المجتمعى بتكثيف الدعاية للحملة وتوعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفة والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة ،من خلال التعريف باماكن تقديم الخدمة الثابتة وتمركز الفرق بأماكن التجمعات وأن العمل مستمر طوال أيام العيد وطوال أيام الحملة من 25 يونيو حتى أول أكتوبر. ودعا وكيل وزارة الصحة لمشاركةمؤسسات المجتمع المدنى مع المبادرة بتقديم الدعم المادي والمعنوى وحشد المواطنين بمكان مناسب والمديرية على إستعداد لتوجيه فريق طبى لمكان تجمعهم والاستفادة بالخدمات الطبية المقدمة من خلال مبادرة 100 يوم صحة.

وأضاف أن حملة 100 يوم صحة، تقدم خدماتها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجيه وسيارات تنظيم الأسرة للوصول للمواطنين بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية. حيث تُقدم المبادرة خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل "السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الإعتلال الكلوي" وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل "التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم"، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات "العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن". كما تُقدم المبادره خدمات الإحالة للحالات المرضية المكتشفة وتوجيه الحالات لتلقي العلاج المناسب بمراكز ومستشفيات الإحالة الخاصة بكل مبادرة.