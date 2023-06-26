إقبال على شراء اللحوم من المنافذ فى بورسعيد.. تخفيضات تصل لـ70 جنيها فى الكيلو

بورسعيد - محمد عزام

شهدت مبادرات التجار والجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اقبالاً كبيراً وتوافد للأهالي على شراء اللحوم، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، ومن أهم الجهات التنفيذية التي ساهمت في تخفيف العبء هي مديرية الزراعة، التي خصصت منفذاً لطرح لحوم بلدي تقل عن أسعار السوق بما يقرب من 80 جنيه، وتخضع لرقابة من كافة الجهات المعنية، ويتم الذبح بالطرق السليمة.

وقال أحد المواطنين، إنه يعيد بمبادرة مديرية الزراعة لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة وبفارق عن السوق حوالي 70 جنيها في الكيلو الواحد.

وأضاف خلال لقائه مع "اليوم السابع"، أنه قام بشراء 7 كيلو من اللحوم أمس من منفذ مديرية الزراعة، وجاء اليوم لشراء كيلوات أخرى للعائلة.

وأشار كريم زرد، تاجر اللحوم، إلى أنه شارك في مبادرة تخفيض أسعار اللحوم التابعة لمديرية الزراعة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن، ويأتي ذلك بمتابعة مستمرة من كل الجهات المعنية كالطب البيطري والتموين وغيرهما.

وأكد دكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة بورسعيد، على طرح لحوم بلدي في منفذ بيع المديرية، بأسعار مخفضة عن الأسواق، موضحاً أنه يتم طرح اللحوم في المنفذ يومياً وتكون طازجة وتحت مراقبة من جميع الجهات المعنية، ولذلك يشهد المنفذ توافد كبير من المواطنين يومياً.

وأشار إلى أنه تم ضخ اللحوم في المنفذ يومياً وبأعلي جودة، وحتى أيام عيد الأضحى المبارك لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، موضحا أن ذلك جاء بتوجيهات من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد الدكتور حسني عطية، أن سعر الكيلو اللحمة البلدية في منافذ مديرية الزراعة 260 جنيه للحم المسكاري، 280 جنيه للحم الضاني، 200 جنيه للحم بالعظم، 220 جنيه اللحم المفروم، 200 جنيه البورجر، 200 جنيه الكفته، 200 جنيه السجق.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن المستوردة وبأسعار مخفضة أيضاً.

وفي نفس السياق، أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على استعدادت المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتوفير لحوم ودواجن بأسعار مخفضة، مضيفًا أنه تم طرح لحوم ودواجن برازيلى مجمدة بفروع ومنافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة، وتوافر كميات كبيرة منها، تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط.

وأكد أن سعر كيلو اللحوم البرازيلي 160 جنيه، وسعر الدواجن البرازيلي المجمدة 102 جنيه ل 1200 جرام،وتوجد فى منافذ بيع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين في فروع : شارع طرح البحر أمام مسجد الشاطئ (دلتا ماركت)، شارع مصطفى كامل أمام باب 20 الجمركي، شارع أسوان بجوار ديوان عام حى العرب.