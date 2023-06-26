إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بجهينة سوهاج

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بوصول خمسة أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وذلك على إثر وقوع مصادمة على الطريق بناحية نجع حمزة دائرة مركز جهينة غربى محافظة سوهاج تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة الأولية وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ربع نقل وسيارة ميكروباص بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة نتج عن الحادث إصابة ح . ع . أ 67 سنة بجرج بالرأٍس وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة س . ع . أ 30 سنة بجرح بالحاجب الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة ا . م . ع 36 سنة بجروح متفرقة بالجسم، وإصابة ا . ا . م . ع 70 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة ه . ب . ح 49 سنة بجرح بفروة الرأس، وإصابة س . ج . م 36 سنة بجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جهينة المركزى لتلقى العلاج اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة