إصابات في قصف روسي على خيرسون.. وأوكرانيا ترد بتدمير مواقع عسكرية

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قالت مصادر عسكرية أوكرانية، الأحد، إن القوات الروسية هاجمت مقاطعة خيرسون مرة أخرى؛ ما أسفر عن سقوط إصابات، فيما شنت القوات الأوكرانية غارات على مواقع للقوات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون قولها إنه في مقاطعة خيرسون، قصفت القوات الروسية منطقتي أنتونيفكا وبورونكا، ووردت أنباء عن سقوط إصابات.

ووفقا للبيانات المتاحة، أطلقت القوات الروسية مرة أخرى قنابل جوية على منطقتي كوزاتسكي وفيسيل.

وعلى صعيد آخر، استهدفت القوات الأوكرانية ثلاثة أنظمة مدفعية روسية ومركزا للقيادة في غضون 24 ساعة، وذلك وفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وجاء في البيان أن "وحداتنا الصاروخية والمدفعية أصابت مركز قيادة وسيطرة روسي، وثلاث مجموعات من القوى العاملة والمعدات، ومستودع ذخيرة، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاثة أنظمة مدفعية روسية في مواقع إطلاق نار".

بالإضافة إلى ذلك، نفذ سلاح الجو الأوكراني ست غارات على مجموعات من القوة البشرية والمعدات، كما دمر المدافعون الأوكرانيون طائرة استطلاع بدون طيار عملياتية وتكتيكية روسية.

وأضاف البيان أنه خلال يوم الأحد، أطلق الروس ستة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز "إس -300" في منطقة زابوريجيا، إضافة إلى ذلك، نفذت القوات الروسية 25 غارة جوية وأكثر من 30 هجوما براجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية.