إشارات بالفم تتنبأ بالإصابة بمرض السكر.. تعرف عليها

كتبت رانيا عامر

كشفت الأبحاث الحديثة عن علامات تظهر بالفم تشير الي خطر الإصابة بمرض السكري ، وتشمل تلك الاعراض المبكرة للمرض عادة العطش الشديد و التبول بشكل مستمر ، واظهرت نتائج الدراسة وجود علامات أخري غير العطش والتبول وهي تغير لون الجلد ، ، بالإضافة إلى علامات أخرى تظهر في الفم.وذلك وفقا لما نشره موقع ذي صن .

وقال فريق من الباحثون خلال الدراسة ، إن فحص فمك بانتظام أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة يمكن أن يساعدك على تشخيص الإصابة بمرض السكري مبكرا.



6 علامات رئيسية في فمك يجب الانتباه إليها:

- رائحة الفم الكريهة

- نفس برائحة الفاكهة

- تورم اللثة واحمرارها

- تسوس الأسنان وفقدانها

- التقرحات

- القلاع الفموي

وقال الطبيب إن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة والتي يمكن أن تكون أكثر خطورة بالنسبة لهؤلاء المرضى، موضحا أن هذا العارض يعني حدوث التهاب في اللثة والعظام حول الأسنان.والطريقة السهلة لاكتشاف ذلك هي استخدام الخيط: إذا كان الخيط بين أسنانك يتسبب في حدوث نزيف، فقد تكون مصابا بأمراض اللثة.

وأوضح الطبيب أن أمراض اللثة يمكن أن تسبب أيضا رائحة الفم الكريهة، وحتى فقدان الأسنان.ورغم أن أمراض اللثة قد تكون علامة على الإصابة بمرض السكري، فإنه قد تكون نتيجة لعدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح.