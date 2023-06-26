اليوم السابع
Ads
الإثنين، 26 يونيو 2023 02:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أمين "البيطريين" السابق: تعيين أطباء يحكم السيطرة على مخالفات الذبح خارج المجازر

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:57 م
أمين "البيطريين" السابق: تعيين أطباء يحكم السيطرة على مخالفات الذبح خارج المجازر نقابة الأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور محمد سيف، الأمين العام السابق لنقابة الأطباء البيطريين، إن توفير غذاء سليمًا للمواطن يحتاج إلى إجراء تعيينات فورية لأطباء بيطريين بالمجازر، وتفتيش اللحوم والمحاجر البيطرية وبهيئة سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن ذلك يدعم إلتزام المواطن بالذبح بالمجازر لضمان الكشف الصحى البيطرى على كل الذبائح بمصر.
 
وأضاف سيف: فى كل عام مع قدوم عيد الأضحى تمتليء الصفحات والمواقع بشروط الأضحية والمواصفات الشكلية والصحية لها، ودورها فى نقل الأمراض للإنسان وضرورة أن نختار الأضحية السليمة صحيًا بموجب كشف طبي عليها من خلال الأطباء البيطريين، و ويشدد المسؤولين سنويا على منع الذبح بالشوارع، وهو الأمر الذي نثمن عليه منعًا للتلوث والروائح الكريهة منعًا لانتشار العديد من الأمراض أيضا، و بدورنا نؤكد كل عام على أهمية الذبح بالمجازر التى تفتح أبوابها بالمجان للمواطنين طوال أيام العيد، ونطالب من المواطنين شراء لحوم العيد من المحلات والأسواق التي عليها إشراف بيطري.
 
وتابع: لكن هل يكفي عدد الأطباء البيطريين الحكوميين سواء بالمجازر أو بإدارات التفتيش على اللحوم لبسط مظلة رقابية تشمل الجمهورية كلها بالمدن والقرى والنجوع و كل شارع بمصر؟ هل يوجد أطباء للتفتيش بهيئة سلامة الغذاء الوليدة بلا موافقات لتعيينات كادر بشري متخصص ومدرب في مجال الكشف وفحص الاغذية ذات الاصل الحيواني من أطباء بيطريين دون غيرهم، مشيرا إلى أن الأماكن الحكومية سواء مديريات الطب البيطري و الوحدات و المجازر و غيرها تعاني من عجز عددي هائل نتيجة توقف التعيينات منذ أكثر من 28 عاما اقترب فيها اخر من تم تعيينهم لعمر الاحالة الى المعاش دون وجود بديل لهم يستفيد من خبراتهم التي كادت تختفي بتناقص اعدادهم.
 
 
وأشار إلى حكمة مأثورة تقول "افتح مجزرا تغلق مستشفى"، قائلا: هى ذات دلالة كبيرة فمجرد إصابة ربع ذبيحة بمرض الدرن ( السل) يمكنها أن يصيب أكثر من 300 مواطن بمرض الدرن بما يمثله من عبء على مستشفيات الصدر وبما يمثله من هدر طاقات بشرية و تأثير سلبي على الاقتصاد القومي و كذلك الامر ذاته فيما يقترب من 300 مرض مشترك ينتقل من الحيوان للانسان و حائط الصد له هو الطبيب البيطري إعمالًا للحكمة التي تقول ان الوقاية خير من العلاج.
 
 

نقابة البيطريين

تعيين بيطريين

مجازر

عيد الاضحى

ذبح الاضاحى



الموضوعات المتعلقة

نقابة الأطباء البيطريين تعيد تشكيل هيئة مكتبها.. ونبيلة البطراوى أمينا عاما

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 10:46 م

مطالب لنقابة الأطباء البيطريين بالحوار الوطنى.. إعادة التعيينات للأعضاء الأبرز

الأحد، 21 مايو 2023 07:00 ص

نقابة الأطباء البيطريين: إجراء مسابقة لحفظة القرآن الكريم 17 رمضان

السبت، 01 أبريل 2023 03:00 ص

نقابة الأطباء البيطريين تجرى هيكلة إدارية بعد تعديل اللائحة المالية

الأربعاء، 29 مارس 2023 01:09 م

أمين نقابة الأطباء البيطريين: التجهيز لاعتماد المركز العلمى دولياً

السبت، 18 مارس 2023 03:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة