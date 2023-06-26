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أطفال الأقصر ينفذون محاكاة لموسم الحج بالطواف ورمي الجمرات وتقبيل الحجر الأسود

الإثنين، 26 يونيو 2023 05:24 م
أطفال الأقصر ينفذون محاكاة لموسم الحج بالطواف ورمي الجمرات وتقبيل الحجر الأسود محاكاة لموسم الحج بالطواف ورمي الجمرات وتقبيل الحجر الأسود
الأقصر - أحمد مرعى

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في مشاهد مميزة أقدم أطفال إحدى دور تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الاثنين، على تنفيذ محاكاة لموسم الحج المبارك، بالطواف حول مجسم للكعبة والتلبية، وهم يحملون البخور، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين الأطفال. 
 
كما شملت الطقوس المحاكاة لموسم الحج المبارك، القيام برمي الجمرات، وبعدها تقديم أنشودة أحباب رسول الله تقديم أحد الأطفال من حفظة القرآن الكريم. 
 
ومن جانبه يقول الشيخ يوسف الحجاجى منظم الاحتفالية والمحاكاة لموسم الحج، إنه يتم تنفيذ تلك المحاكاة المبهجة لدعم الأطفال في هذا الموسم السنوي العظيم، بعمل مجسم للكعبة والحجر الأسود لكي يعيش الأطفال أجواء موسم الحج المبارك.
 
فيما بدأت بعثة حج القرعة صباح اليوم فى تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات الله لإتمام أداء مناسك الحج  حيث قام ضباط البعثة بتوجيه الحجاج بالنزول وفقاً لترتيب طوابق الإقامة مع التأكيد عليهم بإصطحاب الاحتياجات الأساسية فقط لكل حاج حتى يتمكن من آداء النُسك بانسيابية ويُسر فى ظل خدمات تقدم لهم على مدار فترة إقامتهم بمنى عرفات "إعاشه ولوجستية". 
 
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(1)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(1)

محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(2)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(2)

محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(4)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(4)

محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(5)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(5)

محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(6)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(6)

محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(7)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(7)

محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(8)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(8)

محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(9)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(9)

محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(10)
محاكاة-لموسم-الحج-بالطواف-ورمي-الجمرات-وتقبيل-الحجر-الأسود-(10)

 


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