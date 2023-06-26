أطعمة صيفية مهمة لصحة طفلك وترطيب جسمه

كتبت نهير عبد النبى

في فصل الصيف يعانى الأطفال من حرارة الجو وقد يتعرضون للأمراض والمشاكل الصحية، لذلك ينصح بالاهتمام بصحة طفلك وتشجيعه على تناول الفواكه والعصائر الطبيعية التي تساعد على ترطيب جسمه وحسب ما ذكره موقع babyamore فهى:

- الفواكه الموسمية تحتوي الفواكه الصيفية مثل البطيخ أو الشمام على نسبة عالية من الماء، كما يساعد طفلك على الحفاظ على رطوبته ويمنحه مضادات الأكسدة الضرورية

المانجو ملك الفواكه، سهل الهضم وغني بالفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات التي تفيد البصر علاوة على ذلك، فهو يساعد على تحسين نمو الدماغ ويحمي طفلك من ضربة الشمس.

-ماء جوز الهند يحتوي ماء جوز الهند على الإلكتروليتات الضرورية للحفاظ على رطوبة جسم طفلك، وقد يؤدي الصيف إلى فقدان كميات كبيرة من الماء والأملاح بسبب التعرق، والذي يمكن تعويضه بكوب من ماء جوز الهند.

-اللبن يمكن أن يساعد تناول الزبادي أو اللبن الرائب بأشكال مختلفة على تبريد الجسم اللبن هو مصدر للكالسيوم والبروتين ، محمل بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب 12 والبوتاسيوم والكالسيوم والريبوفلافين والفوسفور.

- عصير الليمون عصير الليمون غني بفيتامين سي، فهو يبرد الجسم، ويساعد على الهضم ويعالج الإمساك ومشاكل الأسنان كما أنه يحسن صحة بشرة الأطفال.

-الخيار يتسبب الصيف في فقدان الماء في الجسم من الضروري تزويد طفلك بالفواكه والخضراوات الغنية بالمياه يحتوي الخيار على ما يقرب من 96٪ من الماء ويساعد الجسم على البقاء رطبًا.

- التفاح الخشبى التفاح الخشبي أو البايل هو فاكهة رائعة خلال فصل الصيف تحمي خصائصه المضادة للفيروسات والفطريات والميكروبات طفلك من العدوى بالإضافة إلى ذلك، فإن محتواه الغني بالبروتين قد يعزز قوة طفلك وطاقته.