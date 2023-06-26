أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 26-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-6-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والقاهرة للزيوت والصابون.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 1.162 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 864.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.6 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.45% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.24%، والعرب على 4.3%، واستحوذت المؤسسات على 43.31% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.68%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 91.4 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 166.2 ألف جنيه، 65.5 مليون جنيه، 39.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 17665 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3262 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 21419 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 7395 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 3535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 5242 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5361 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.

وصعدت أسهم 84 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 40.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.295 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.67%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 8.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%.

- العربية لحليج الأقطان بنسبة بسعر إغلاق 4.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.03%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 4.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.98%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة بلتون المالية القابضة-3 بسعر إغلاق 0.222 جنيه بنسبة تراجع بلغت 22.38%.

- حق اكتتاب الشركة العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري-باندا-3 بسعر إغلاق 0.314 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.17%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 0.612 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.70%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 30.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.55%.

- النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 4.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%.