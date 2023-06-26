أخبار الاقتصاد المصرى: الانتهاء من 153 مشروعاً ببني سويف بـ1.7 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الإثنين 26-6-2023 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة بني سويف، والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية،

هالة السعيد: الانتهاء من 153 مشروعاً تنموياً ببني سويف خلال 21/2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقرير "مُتابعة المواطن"، في محافظة بني سويف والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية، خلال العام المالي (21/2022)، وفقاً لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تولي أهميةً خاصة لتفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، من خلال الانتقال من "خطة المواطن" إلى "مُتابعة المواطن"، لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، في إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، موضحة أن تقارير "متابعة المواطن" تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، تفعيل المتابعة اللاحقة للمشروعات، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مشيرة إلى أن تقرير "متابعة المواطن" في محافظة بني سويف خلال العام المالي (2022/21) يوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 153 مشروعاً تنموياً في 7 قطاعات (التعليم، التنمية المحلية، الري، الاسكان، الكهرباء، النقل، الصحة) بتكلفة استثمارية كلية 1.7 مليار جنيه.

الضرائب: مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الاعتباية الطالبة للمد حتى 4 يوليو

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه تقرر مد أجل تقديم إقرار الأشخاص الإعتباية التي قدمت طلب مد أجل تقديم الإقرار لمدة ستون يوما، وقامت بسداد الضريبة المقررة والتي تنتهى مدة تقديمه الأصلية بتاريخ 29 يونيو2023؛ وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023، وذلك طبقًا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه ( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى اول يوم عمل بعدها.

وأشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن هذا القرار جاء في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2426) لسنة 2023 بتحديد إجازة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، مطالبة الممولين بعدم الانتظار إلى أخر المهلة الممنوحة لتقديم الإقرار الضريبي، مشيرًة إلى أنه يستطيع الممولون في أي وقت خلال فترة اجازة عيد الأضحى رفع إقراراتهم الضريبية على المنظومة الإلكترونية .

وأكدت المصلحة على حرصها على تقديم الدعم الكامل ومساعدة الممولين والتيسير عليهم في أداء الالتزامات الضريبية المقررة قانونًا، ومنها تقديم الإقرار الضريبي، لافتة إلى أن خطورة عدم إلتزام الممولين بإلتزاماتهم القانونية والذي يتسبب في تعرضهم للعقوبات الواردة بقانون الاجراءات الضريبية الموحد.

هيئة التنمية الصناعية تبحث مع شركة سويسرية إنشاء مجمع صناعى بالعاشر من رمضان

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد شركة ثيرموسولار السويسرية وهي شركة صناعية أُنشأت في مصر برئاسة الدكتور ماجد طوقان رئيس مجلس الإدارة وذلك لإنشاء خط إنتاج مجمعات حرارية لتسخين المياه من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة لتطوير التصنيع المحلي.

وأوضح المهندس عبد الكريم بأن قطاع إنتاج الطاقة النظيفة من القطاعات الصناعية التي تستهدفها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة وتوليها اهتماما كبيرا وخاصة أن التوسع في مشروعات الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة من أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية الجاري الاعداد لها.

معربا عن ترحيب مصر بتلك المشروعات وخاصة مع تعاظم الطلب على الطاقة النظيفة محليا وعالميا، لاسيما لما يتميز به المشروع من الاعتماد على تكنولوجيات متطورة لتصنيع مكونات لاستغلال الطاقة الشمسية، مؤكدا أن تدفق مثل تلك الاستثمارات تدعم ثقة المستثمر العربي والاجنبي في مناخ الاستثمار المصري وتروج لمصر خارجيا وتبرز واقعها الفعلي كسوق اقتصادي واعد قادر على المنافسة على المستوى الاقليمي والدولي في استقطاب الاستثمارات الاجنبية والصناعات التكنولوجية المتطورة ذات القيمة المضافة العالية وخاصة مع حزمة التيسيرات التشريعية والاجرائية الكبيرة التي اقرتها الحكومة مؤخرا، وصرح عبد الكريم بان الهيئة تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لمساندة مثل تلك المشروعات.

هيئة البريد تقرر تشغيل 266 مكتبا فى جميع المحافظات يومى 2 و3 يوليو

تعلن الهيئة القومية للبريد عن مواعيد العمل بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قررت الهيئة تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 299 مكتب بريد المنتشرة على مستوى الجمهورية يومي الأحد والإثنين الموافقين 2 و3 يوليو، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو.

ومن جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تضمن تسهيل حصول المواطنين على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بكل سهولة ويسر، وذلك أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.