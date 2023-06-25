8 طرق صحية للحصول على شعر صحى

ايناس البنا

الشعر القصير أو الشعر الطويل من الأشياء التي تهم الجنسين، وإليك بعض الأشياء الفعالة وفقًا لموقع "Thehealthsite" وهناك أبرز الطرق للحفاظ على صحة الشعر فى الصيف.

اغسل شعرك اغسلي شعرك حسب نوع شعرك. إذا كان شعرك جافًا مرة أو مرتين في الأسبوع أو إذا كان شعرك دهنيًا ، فيوصى بالغسيل يوميًا.

تزييت الشعر دهن شعرك دائمًا بالزيت قبل غسله. هذا سوف يساعد على إبقائه مشروطًا.

ضعي مصل الشعر استخدمي مصل الشعر بعد غسل الشعر.

مقشر فروة الرأس بالصبار استخدمي الصبار لفرك فروة رأسك مما يزيد من نمو الشعر والدورة الدموية والتخلص من تعرق فروة الرأس.

حمام الثلج يزيد الماء المثلج اللمعان ويساعد على التخلص من التجعد. كرر هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع.

خل حمض التفاح خل التفاح يساعد في التخلص من قشرة الرأس والماء العسر. ضعيه بعد ترطيب شعرك ، ودلكي لمدة دقيقتين ثم اشطفيه.

الحصول على تقليم للشعر إذا انتهيت من الحصول على نهايات متقصفة خلال الصيف ، ففكر في الحصول على تشذيب.