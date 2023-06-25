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217 سريرا فى مكة والمشاعر المقدسة وأكثر من 1000 مروحة رذاذ للتعامل مع ضربات الشمس

الأحد، 25 يونيو 2023 10:19 ص
217 سريرا فى مكة والمشاعر المقدسة وأكثر من 1000 مروحة رذاذ للتعامل مع ضربات الشمس حجاج بيت الله الحرام
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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محمود-عبد-الراضى-مكه-المكرمة
 
 
كثفت وزارة الصحة السعودية استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث تم تجهيز عدد من المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.
 
وخصصت (الصحة) 217 سريرًا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها 166 سريرًا في مستشفيات المشاعر المقدسة، و51 سريرًا في مكة المكرمة.
 
ووفرت الوزارة عددًا كبيرًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، كما زودت جميع المرافق الصحية (المستشفيات والمراكز الصحية) بهذه المراوح.
 
ونفذت الوزارة عددًا من الدورات وبرامج التدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات ضربات الشمس، وآلية علاجها، وطرق نقلها.
 
وفي السياق ذاته، كثفت (الصحة) رسائلها التوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن، والتي تتضمن طرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، محذرة الحجاج من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس الحارة؛ لما لها من آثار سلبية.
 
يشار إلى أن (الصحة) قدمت عددًا من البرامج التثقيفية والتوعوية لضيوف الرحمن، من خلال مكاتب شؤون الحجاج الطبية لمختلف الدول، ووسائل النقل المختلفة بعدد من اللغات المختلفة.
 
كما تم وضع برنامج توعوي لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم، لكيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

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